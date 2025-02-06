Биолог Мануков: медведи и гадюки могут проснуться раньше из-за теплой зимы
Зимняя оттепель может привести к преждевременному пробуждению некоторых видов животных. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков в беседе с News.ru.
По словам эксперта, аномальная погода способна разбудить раньше положенного срока бурых медведей, гадюк, ужей, летучих мышей, жаб, лягушек, барсуков, ежей.
Как пояснил специалист, недостаток или полное отсутствие снежного покрова, выполняющего роль природного теплоизолятора, ускоряет прогревание земли. Как результат — ранний выход обитателей леса из зимней спячки, подчеркнул биолог.