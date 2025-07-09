Биолог Киселева предупредила, что укусы ос и шершней могут привести к летальному исходу

Доцент кафедры биологии Минского университета Надежда Киселева предупредила жителей Нижегородской области о потенциально опасных насекомых в лесах. В беседе с НИА «Нижний Новгород» она подчеркнула, что наибольшее беспокойство вызывают осиные семейства, чьи укусы способны привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Кроме того, эксперт назвала комаров и мошек раздражающими, но редко представляющими серьезную угрозу здоровью. Особое внимание уделяется охране редких представителей фауны. Издание новой редакции региональной Красной книги включает описание 138 видов беспозвоночных животных, находящихся под охраной государства.

Среди эндемичных и уязвимых видов отмечаются редкие бабочки, такие как аполлон, поликсена, различные виды перламутровок и некоторые жуки. Люди, сами того не осознавая, наносят значительный вред таким видам, уничтожая места их размножения и питания, подчеркнула Киселева.