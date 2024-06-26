Биолог Хряпин: долгосохнущий клей поможет избавиться от муравьев на даче

Муравьи могут нанести саду значительный ущерб. Чтобы избавиться от них на дачном участке, можно использовать долгосохнущий клей, рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, если муравьи ползают по деревьям и кустарникам, стоит плотно обмотать ствол дерева какой-то лентой и намазать ее клеем. Он обычно используется для отлова мух и тараканов.

Кроме того, опасность для дачного участка представляют и осы. Чтобы избавиться от гнезда насекомых, необходимо предварительно защитить все участки тела, затем срезать его и выбросить в пакет, отметил Хряпин.