Биолог Гордеев: заполонившие Подмосковье оленьи кровососки не переносят опасные заболевания

Подмосковье переживает настоящее нашествие оленьих кровососок. Насколько опасны данные насекомые, рассказал биолог Михаил Гордеев в беседе с Life.

По его словам, человек может столкнуться с лосиными мухами во время лесной прогулки. Они пытаются забраться в волосы и прикрепиться.

«Укусы могут вызывать зуд, однако эти насекомые не переносят опасные заболевания, в отличие от комаров и клещей», — пояснил ученый.

При этом Гордеев указал на неэффективность химических средств защиты от оленьих кровососок.

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