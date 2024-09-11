Биолог Гордеев: заполонившие Подмосковье оленьи кровососки не переносят опасные заболевания

По его словам, человек может столкнуться с лосиными мухами во время лесной прогулки. Они пытаются забраться в волосы и прикрепиться.

«Укусы могут вызывать зуд, однако эти насекомые не переносят опасные заболевания, в отличие от комаров и клещей», — пояснил ученый.

При этом Гордеев указал на неэффективность химических средств защиты от оленьих кровососок.