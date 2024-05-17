Биолог Глазков призвал россиян не брать утят в руки во время их передвижения по городу | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:58 Биолог Глазков призвал россиян не брать утят в руки во время их передвижения по городу

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Утят, которые передвигаются вместе с матерью по улицам города, не стоит брать в руки. В первую очередь, вы создаете стресс для матери. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

«Мама-утка может вступиться за свое потомство, начнет шипеть и будет даже пытаться ущипнуть вас», — пояснил эксперт.

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Особенно агрессивные матери могут ударить крылом или накинуться на человека. Известно, что утки-огари выбирают одни из самых необычных мест для гнездования, например, селятся на чердаках многоэтажек, сообщило радио «Комсомольская правда».