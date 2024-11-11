Биолог Глазков посоветовал при встрече с лисой прогонять ее поднятыми руками или палкой

Лисы являются переносчиками большого количества опасных для человека заболеваний, в частности, стригущего лишая и бешенства, поэтому стоит избегать с ними контакта. Об этом рассказал «Москве 24» биолог Павел Глазков.
Он объяснил, что лисы все чаще оказываются в черте города и выходят к людям, которые их подкармливают. Животные привыкают к этому и не спешат покидать сытные места. Однако это чревато для человека болезнями, который могут закончиться летальным исходом.
Поэтому единственно верный вариант поведения при встрече с лисой — это попытаться ее отпугнуть. Для этого нужно поднять руки или палку вверх, чтобы казаться больше. Также можно покричать и потопать, отметил биолог.
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