Биолог Фридман: не стоит купаться в водоемах, где есть утки

В водоемы могут попасть различные инфекции от животных. Так, не стоит купаться там, где обитают утки , рассказала кандидат биологических наук Марина Фридман в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в воде могут оказаться инфекции церкариоз и лептоспироз. Ими в основном болеют птицы, в частности утки. При наличии ранок на коже риск заражения значительно повышается, сообщили «Известия».

Кроме того, стоит избегать купания в водоемах с сине-зелеными водорослями. Именно они выделяют в воду опасные токсины, отметила Фридман.