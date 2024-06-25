Сегодня 13:15 Биолог Фридман: не стоит купаться в водоемах, где есть утки
По словам специалиста, в воде могут оказаться инфекции церкариоз и лептоспироз. Ими в основном болеют птицы, в частности утки. При наличии ранок на коже риск заражения значительно повышается, сообщили
«Известия».
Кроме того, стоит избегать купания в водоемах с сине-зелеными водорослями. Именно они выделяют в воду опасные токсины, отметила Фридман.
Сегодня 14:53 Процедуру получения протезов и слуховых аппаратов упростили в Подмосковье
Сегодня 14:52 Мост на станции МЦД в Лобне отремонтируют к концу августа
Сегодня 14:50 Выставка работ воспитанников школы мозаики из Лобни открылась в Подмосковье
Сегодня 14:50 Несоблюдение водителями правил привело к 11 ДТП на переездах МЖД в этом году
Сегодня 14:50 Мастер-классы и показательные выступления пройдут в День молодежи в Лобне
Сегодня 14:47 Связанного с Пригожиным медиаменеджера Горбунова арестовали на два месяца
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте