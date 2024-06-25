Биолог Фридман: не стоит купаться в водоемах, где есть утки

В водоемы могут попасть различные инфекции от животных. Так, не стоит купаться там, где обитают утки, рассказала кандидат биологических наук Марина Фридман в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, в воде могут оказаться инфекции церкариоз и лептоспироз. Ими в основном болеют птицы, в частности утки. При наличии ранок на коже риск заражения значительно повышается, сообщили «Известия».

Кроме того, стоит избегать купания в водоемах с сине-зелеными водорослями. Именно они выделяют в воду опасные токсины, отметила Фридман.

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