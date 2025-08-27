Биолог Дьяков указал на безопасность сбора белых грибов и лисичек

Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков поделился рекомендациями по сбору грибов. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснил специалист, сбор белых грибов и лисичек минимизирует риск отравления.

«Если не знаете грибов, идите только с опытным грибником или собирайте белые. Лисички тоже, в общем, безопасные», — отметил эксперт.

По его словам, каждая разновидность ядовитых грибов содержит индивидуальные токсины, что определяет специфичность симптомов, клиническую картину интоксикации и применяемые антидоты, если таковые имеются. Признаки отравления отдельными видами грибов могут проявиться только спустя две недели после употребления, добавил RT.