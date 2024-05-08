Биохимик Поликарпова предупредила, что квашеная капуста может содержать до 2% спирта | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:09 Биохимик Поликарпова предупредила, что квашеная капуста может содержать до 2% спирта

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В целом ряде продуктов, которые входят в наш ежедневный рацион, может содержаться до 2,5% спирта. Об этом «Известиям» рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

Она объяснила, что спирт содержится в продуктах, которые приготовили с использованием процессов брожения. В частности, речь идет о кисломолочных продуктах, кефире, айране, кумысе, а также о хлебном квасе.

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«Также это квашеная капуста, огурцы, помидоры, яблоки и другие продукты, приготавливаемые способом квашения. В квашеной капусте, к примеру, количество этанола доходит до 2%», — отметила Поликарпова.

Она добавила, что сами по себе эти продукты довольно безвредны. Потому что концентрация этанола в ни слишком мала. Однако от продуктов даже с низким содержанием спирта стоит отказаться беременным, младенцам и алкоголикам, которые бросили пить.

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