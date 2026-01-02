Биохимик Ходос рекомендовал покупать икру в прозрачной банке

При выборе икры важно обратить внимание на упаковку. Лучше всего отдавать предпочтение прозрачной таре, чтобы можно было визуально оценить содержимое, сообщил ученый-биохимик Александр Ходос в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Эксперт подчеркнул, что консистенция продукта должна напоминать очень густую кашу, которая медленно перетекает. Икринки должны быть отделены друг от друга и не залиты жидкостью.

Специалист допустил наличие небольшого количества «хлопанцев» — оболочек от лопнувших икринок, но в умеренном количестве. Кроме того, специалист рекомендовал избегать жестяных банок и внимательно изучать состав на упаковке.