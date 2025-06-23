Биохакер Молоствова посоветовала проветривать квартиру для защиты от токсинов

Биохакер Мария Молоствова рассказала в беседе с RuNews24.ru , как защититься от негативного влияния токсинов, которые окружают человека повсюду: в воздухе, пище, косметике и стройматериалах.

Полностью исключить токсины из повседневной жизни практически невозможно, но уменьшить их воздействие вполне реально. Эксперт посоветовала внимательно читать составы косметики и бытовой химии, выбирая продукты с минимальным содержанием искусственных ингредиентов.

По словам специалиста, стоит покупать органические продукты питания, чтобы избежать контакта с пестицидами и пищевыми добавками. Кроме того, Молоствова посоветовала регулярно проветривать помещение. Такая процедура помогает снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.