Биохакер Молоствова посоветовала проветривать квартиру для защиты от токсинов

Биохакер Мария Молоствова рассказала в беседе с RuNews24.ru, как защититься от негативного влияния токсинов, которые окружают человека повсюду: в воздухе, пище, косметике и стройматериалах.
Полностью исключить токсины из повседневной жизни практически невозможно, но уменьшить их воздействие вполне реально. Эксперт посоветовала внимательно читать составы косметики и бытовой химии, выбирая продукты с минимальным содержанием искусственных ингредиентов.
По словам специалиста, стоит покупать органические продукты питания, чтобы избежать контакта с пестицидами и пищевыми добавками. Кроме того, Молоствова посоветовала регулярно проветривать помещение. Такая процедура помогает снизить концентрацию вредных веществ в воздухе.
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