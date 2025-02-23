Бесплатные показы короткометражных фильмов пройдут в библиотеках Петербурга

Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы в рамках международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». Об этом сообщил Peterburg2 .

В Юношеской библиотеке № 3 им. Н. Островского 25 февраля в 16:00 покажут кинопрограмму киностудии Горького («(Не)скучный Новый год», «Пятничный плов», «На грани», «Маски», «Солнце и Луна», «Ветер гор»).

Библиотека «На морской» 25 февраля в 11:00 и 28 февраля в 19:00 представит документальные фильмы из программы Эха Международного фестиваля.

Для посещения показов необходимо зарегистрироваться на сайтах библиотек.

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» проводится с 2014 года и представляет собой уникальную возможность познакомиться с лучшими работами в жанре короткого метра.