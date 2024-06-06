Беспилотный трамвай и ВСМ представили на стенде «Вечерней Москвы» на ПМЭФ
На ПМЭФ представила свой стенд «ВМ», на нем показали крупные городские проекты. В частности, беспилотный трамвай и судостроительную верфь, передала «Вечерняя Москва».
Кроме того, на стенде представили и высокоскоростную железнодорожную магистраль, проект которой собираются реализовать между Москвой и Петербургом.
Напомним, ПМЭФ в 2024 году проходит в Петербурге с 5 по 8 июня.
Условие отмены ЕГЭ в России озвучили в Рособрнадзоре
Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда
Тематический троллейбус с детскими рисунками о ПДД появился в Химках
«Женя жжет!» Собчак пообщалась с роботом на стенде Подмосковья на ПМЭФ
Пункты дислокации иностранных наемников уничтожили в зоне СВО
Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание 9 млн рублей с компании отца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте