Беспилотный трамвай и ВСМ представили на стенде «Вечерней Москвы» на ПМЭФ

На ПМЭФ представила свой стенд «ВМ», на нем показали крупные городские проекты. В частности, беспилотный трамвай и судостроительную верфь, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, на стенде представили и высокоскоростную железнодорожную магистраль, проект которой собираются реализовать между Москвой и Петербургом.

Напомним, ПМЭФ в 2024 году проходит в Петербурге с 5 по 8 июня.

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