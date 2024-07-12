Беременной женщине помогли доехать до роддома омские инспекторы

В Омске сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине на последнем месяце беременности вовремя добраться до роддома. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К правоохранителям обратился супруг беременной женщины. Он рассказал, что у его жены ухудшилось состояние, а на ожидание помощи нет времени. Опасаясь, что он не успеет вовремя добраться до больницы из-за пробок, житель Омска попросил госавтоинспекторов помочь ему.

Сообщается, что у семьи родилась девочка. Женщина с малышом пока находятся в роддоме, они чувствуют себя хорошо.