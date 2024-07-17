Берег Верхнего Суздальского озера в Петербурге благоустроят до конца лета

Благоустройство популярного среди горожан берега Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге планируют завершить до конца лета. Об этом вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин написал в своем Telegram-канале, сообщил сайт Piter.tv.

Специалисты оборудуют детские игровые зоны, прогулочные дорожки и спортивные площадки. Обновленное общественное пространство будет комфортным для людей всех возрастов и интересов.

Кроме того, близятся к завершению работы по благоустройству второй очереди Муринского парка в Петербурге, отметил Разумишкин.

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