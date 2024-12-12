Бастрыкин встретился с Героями России и юными героями Отечества

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел встречу с Героями России и юными героями Отечества. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню героев Отечества. Встреча состоялась в государственном академическом Малом театре. Бастрыкин обратился к участникам мероприятия, выразил благодарность следователям и криминалистам, которые работают в зоне СВО, а также напомнил о самоотверженности погибших при исполнении служебного долга.

«Звание героя так просто не дается. Это всегда сражение, это трудности и это победа!» — подчеркнул председатель СК.

Бастрыкин вручил ведомственные грамоты Героям России и труда. Одной из главных частей церемонии стало награждение детей и подростков, совершивших мужественные поступки в чрезвычайных ситуациях. Подарком для ребят стал просмотр легендарного спектакля Малого театра «Волки и овцы».

В Подмосковье провели концерты и встречи с ветеранами и военнослужащими, а также другие мероприятия, приуроченные ко Дню героев Отечества.