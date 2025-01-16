Baseline: здоровая дружба основана на отдаче и принятии

Нездоровая дружба способна стать источником стресса и беспокойства. Токсичные друзья могут пытаться контролировать вас, демонстрировать агрессию или критиковать ваши поступки. Психологи рассказали, какие признаки отличают такие отношения, сообщила Мойка78.ру со ссылкой на сайт Baseline.

Один из них — одностороннее взаимодействие. Если друг приходит только тогда, когда ему требуется помощь или поддержка, и разговаривает преимущественно о своих проблемах, это может свидетельствовать о дисбалансе взаимоотношений. Здоровая коммуникация товарищей строится на отдаче и принятии.

Еще один тревожный звонок — ощущение необходимости изменить себя. Желание выглядеть идеально и получать одобрение со стороны друга может сигнализировать о проблеме. В здоровых отношениях вы должны сохранять свою индивидуальность и независимость мыслей, даже если это означает разногласие с другом.