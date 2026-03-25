Банщица Чаклин призвала отказаться от алкоголя и избыточной еды при посещении бани

Для получения пользы от банных процедур необходимо соблюдать определенные правила. Об этом рассказала актриса и хозяйка банного комплекса «Краснопар» Лара Чаклин в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, баня давно стала частью семейной традиции, и в ее комплексе акцент делают на семейный отдых.

«Я говорю про здоровое посещение бани без алкоголя и избыточной еды. И большое значение имеет место, куда вы ходите в баню, ее санитарное состояние, чистота», — подчеркнула актриса.

Чаклин пояснила, что при соблюдении простых правил — умеренности в еде и напитках, заботе о здоровье и выборе чистых бань — регулярные посещения приносят только пользу. Они способствуют улучшению состояния кожи, поднятию тонуса мышц и общему чувству благости и уверенности в себе.