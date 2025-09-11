«Банки.ру»: чаще всего ипотеку берут россияне в возрасте 25–34 лет

Наиболее активными заемщиками ипотеки являются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Банки.ру».

В центральных регионах соответствующая доля составляет 38%, а в остальных — 45%. Тем не менее, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области молодежь менее активна (10% заявок против 16% в регионах). Люди 55–64 лет почти не интересуются ипотекой (3% в столицах и 2% в регионах).

Кроме того, аналитики отметили, что спрос на ипотеку со стороны самозанятых и граждан без официального трудоустройства более заметен в регионах, не относящихся к столичным.