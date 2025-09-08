«Бабье лето» придет в Свердловскую область в конце недели

«Бабье лето» придет в Свердловскую область на смену осенним холодам. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Тelegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Слова специалиста привел сайт Ura.ru .

По словам метеоролога, дожди закончатся, и по области появится высокая вероятность ночных заморозков. Дальнейшее усиление влияния антициклона приведет к постепенному прогреву воздушной массы над Уралом и наступлению «Бабьего лета».

Такой прогноз Пулин дал на конец текущей недели. С 8 по 12 сентября в регионе будет преобладать похолодание, температура не поднимется выше +14 градусов, заключил эксперт.