«Автотека»: Honda стала лидером самых безаварийных автомобилей в России

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» определил марки и модели машин до 10 лет, которые реже всего попадают в ДТП. Лидером стала Honda с долей 59,6%, за ней следуют Jeep (59,2%) и Haval (57,4%). В топ-5 также вошли Chevrolet (56,2%) и Chery (53,7%), сообщил сайт «Известия».
Среди моделей самыми безаварийными признаны минивэны Kia Carnival (79,7%) и Hyundai Grand Starex (65,9%). Далее идут Lada 4×4/Niva (65,4%), Chevrolet Niva (64,4%) и Lada Xray Cross (63,6%). В десятке лучших также оказались Renault Megane, Haval H6, Geely Atlas, Lada Vesta Cross и Hyundai Santa Fe.
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