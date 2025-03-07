«Автотека»: Honda стала лидером самых безаварийных автомобилей в России

Сервис онлайн-проверки истории автомобилей «Автотека» определил марки и модели машин до 10 лет, которые реже всего попадают в ДТП. Лидером стала Honda с долей 59,6%, за ней следуют Jeep (59,2%) и Haval (57,4%). В топ-5 также вошли Chevrolet (56,2%) и Chery (53,7%), сообщил сайт «Известия».