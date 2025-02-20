«Автостат»: почти 13% российских водителей не используют детское автокресло

Почти каждый восьмой российский водитель (12,7%) не использует детское автокресло. Опрос среди более четырех тысяч автовладельцев, имеющих детей до 12 лет, провело аналитическое агентство «Автостат», пишут «Известия».
По данным исследования, большинство россиян (64,3%) применяют кресла, соответствующие возрасту ребенка. Еще 19,4% респондентов используют универсальный бустер.
Согласно законодательству РФ, штраф за нарушение правил перевозки детей составляет три тысячи рублей. Передвигаться в автомобиле без специального кресла можно с 12 лет.
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