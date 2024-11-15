«Автостат» назвал автомобиль JAC T9 самым популярным пикапом в России

В октябре 2024 года продажи пикапов в России увеличились на 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В этот раз удалось реализовать 3,5 тысяч автомобилей в данном кузове, сообщает infox.ru со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».