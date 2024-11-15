«Автостат» назвал автомобиль JAC T9 самым популярным пикапом в России

В октябре 2024 года продажи пикапов в России увеличились на 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В этот раз удалось реализовать 3,5 тысяч автомобилей в данном кузове, сообщает infox.ru со ссылкой на экспертов аналитического агентства «Автостат».
Так, абсолютным лидером продаж стала модель JAC T9, на ее счету 583 реализованных экземпляра. Еще 513 единиц продано машины Changan Hunter Plus, она заняла второе место.
Топ-3 замкнул Great Wall Poer, эту модель выбрали 460 покупателей. В пятерке лучших также оказались УАЗ «Пикап» и Sollers ST6 с результатом в 450 и 359 штук соответственно.
Съезд министров экономического развития субъектов РФ прошел в Подмосковье
Качество благоустройства двора проверили на Пролетарской улице в Балашихе
Новый формат работы индустриальных парков представили в Подмосковье
«Речь о выживании». Пострадавший от таксиста в Подмосковье боец СВО может лишиться ноги
Новый сквер благоустроили на Пролетарской улице в Балашихе
Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте