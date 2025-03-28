«Автостат»: белый стал самым популярным цветом новых машин в 2024 году

В прошедшем году большинство россиян выбирали новые легковые автомобили белого цвета. Доля белых машин составила 36%, сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целик в своем Telegram-канале. Его слова привел сайт «Известия».
По данным специалиста, второе место занял серый цвет (25%), третье — черный (21%). Менее популярными оказались синие и зеленые авто (по 5%), красные (3%) и коричневые (2%). Желтые автомобили заняли лишь 1%, остальные цвета — 2%.
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