«Авто.ру»: Haval H7 стал лидером среди китайских кроссоверов по устойчивости к коррозии

Портал «Авто.ру» проверил популярные китайские кроссоверы на устойчивость к коррозии. Лучшим признали Haval H7 с полной оцинковкой кузова. Хорошо себя проявили Haval F7, Geely Atlas и другие модели, у которых защита охватила большинство элементов. С результатами исследования ознакомился «ФедералПресс».
По данным аналитиков, Changan CS75 Plus и Bestune T90 оказались менее удачными, демонстрируя неравномерное покрытие. Наихудшие результаты зафиксировали у Jetta VS7 и GAC GS4, где полное отсутствие или частичная оцинковка вызвали опасения.
Производитель GAC уверяет, что применяет современные технологии с алюмо-кремниевыми покрытиями, гарантирующими защиту на срок до десяти лет. Специалисты подчеркнули, что решающее значение имеет полная антикоррозионная обработка кузова, ведь российский климат и условия эксплуатации крайне суровы.
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