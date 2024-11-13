Автор программы маткапитала Сафонов: бесплатные жилье и детсад помогут повысить рождаемость в РФ

Увеличение материнского капитала не поможет повысить рождаемость в России. Такое мнение высказал автор программы маткапитала и профессор Финансового университета Александр Сафонов в беседе с Ura.ru .

По его словам, стабильному рождению в семьях второго и третьего ребенка будет способствовать дополнение к выплатам в виде комплекса мер.

«Во-первых, это муниципальное жилье, которое бесплатно предоставляется многодетным семьям с правом последующего выкупа. Во-вторых, это бесплатный детский садик и ясли», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что данной категории граждан необходимо предоставлять привилегии в части бесплатного обучения школьников. Сафонов назвал героизмом воспитание троих детей в семье.