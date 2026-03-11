Автор научно-популярного канала Тихомиров сообщил, что сезон сбора грибов может начаться в Москве 10 апреля

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров сообщил «Москве 24» , что основной сезон сбора грибов в столичном регионе может начаться примерно 10 апреля.

По словам эксперта, при температуре около +10 градусов в течение недели-двух обильные снега растают быстро, и тогда весенний грибной сезон начнется вовремя — в первой половине апреля.

Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья — сморчки. Их можно постараться найти ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах. Специалист отметил, что порой сморчки встречаются в местах, которые давно пострадали от пожара.