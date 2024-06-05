Автомобильный холдинг Car Village отремонтировал игрушечную машинку мальчика

Работники автомобильного холдинга Car Village откликнулись на просьбу маленького мальчика и отремонтировали его игрушечную машинку. Об этом сообщил сайт dailymoscow.ru.

Ребенок позвонил в сервис и рассказал, что у его машинки отвалились три колеса и не закрывались дверцы. Сотрудники сначала подумали, что это розыгрыш, однако мальчик настоял на своем, поэтому специалисты решили ему помочь.

Эксперты холдинга не только отремонтировали игрушечное авто, но и поощрили маленького клиента подарком за смелость и демонстрацию по-настоящему мужского характера.

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