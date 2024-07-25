«Автокод»: 53% россиян указали на ухудшение культуры вождения в своих регионах

Более 53% россиян признались, что культура вождения в их регионах существенно ухудшилась за последний год. Несмотря на это, по сравнению с прошлогодними показателями соотечественники стали попадать в аварии реже, сообщил RT со ссылкой на опрос группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод».

Так, в этом году в ДТП попадал каждый четвертый респондент, тогда как год назад — каждый третий. Большинству опрошенных минимизировать вред в результате аварии помогают хорошая реакция и ремень безопасности.

По наблюдениям большинства россиян, водители в последнее время стали агрессивнее. Также автомобилисты стали чаще отвлекаться на телефон.

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