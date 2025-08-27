Автоюрист Золотов призвал запретить таксистам парковку во дворах Москвы

В Москве с октября текущего года будут устанавливать шлагбаумы во дворах по упрощенным правилам. Теперь городские власти возьмут на себя часть ответственности за порядок их установки. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов в эфире Общественной Службы Новостей отметил, что шлагбаумы особенно необходимы жителям окраин Москвы.

«Шлагбаумы станут плюсом особенно для тех, кто живет на окраине Москвы, поскольку те, кто едут из области, бросают авто во дворах и пересаживаются на общественный транспорт», — отметил специалист.

По его словам, шлагбаумы помогут решить проблему с таксистами, которые паркуются во дворах, хотя не должны там присутствовать.

Ранее для установки шлагбаума жильцы должны были провести голосование, отправить заявку в муниципалитет и собрать деньги на установку. Город компенсировал только 100 тысяч рублей.