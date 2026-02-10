Автоюрист Воропаев указал на подводные камни идеи с возбуждением дела за дрифт

Госдума рассматривает предложение дополнить статью Уголовного кодекса «Хулиганство» новым пунктом, касающимся поведения автомобилистов на дорогах. В беседе с «Авторадио» инициативу прокомментировал автоюрист Лев Воропаев.

Депутаты призвали отнести к правонарушениям драки среди водителей, конфликтные ситуации, препятствующие нормальному дорожному движению, а также такие виды экстремального вождения, как дрифт и уличные гонки, зафиксированные на видеокадрах.

«Если не будет установлено каких-либо противоправных умышленных действий по совершению в том числе дрифта, то, конечно, никто не будет привлекать», — отметил эксперт.

По его словам, уголовное преследование должно сопровождаться тщательным расследованием, опросом свидетелей и самого обвиняемого. Так, одного видеофрагмента недостаточно для решения о возбуждении дела.