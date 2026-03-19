Автоюрист Воропаев раскритиковал идею с привязкой ОСАГО к водителю вместо машины

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с «Ридусом» высказал мнение о предложенном в Госдуме РФ нововведении в системе автострахования по полису ОСАГО. Речь идет о привязке полиса не к транспортному средству, а к личным данным водителя.

По словам специалиста, в современных условиях автострахования нет нужды в таких изменениях.

«Сейчас при страховании ответственности по ОСАГО используются коэффициенты, учитывающие все данные автомобилиста: стаж вождения, аварийность, место жительства, иные обстоятельства», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что при наличии соответствующих сведений бессмысленно привязывать документ к конкретному автомобилисту. В случае ДТП с электросамокатами новая схема привязки ОСАГО не решит главную проблему — установление личности самокатчика, добавил Воропаев.