Автоюрист Воропаев призвал не использовать ненормативную лексику в общении с сотрудниками ГИБДД

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Абзацем» предупредил, что использование ненормативной лексики, оскорбления и неадекватное поведение при общении с сотрудниками ГИБДД могут привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Эксперт отметил, что фразы вроде «Вы не имеете права» или «Я вам что-то устрою» могут вызвать негативную реакцию у сотрудника полиции. Если сотрудник подозревает водителя в чем-либо, у него есть законные основания для проведения личного досмотра.

Автоюрист подчеркнул, что нельзя отказываться и от медицинского освидетельствования, так как за это предусмотрены штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Сотрудники могут составить все необходимые протоколы на месте и передать дело в суд.

Воропаев предупредил, что при общении с автоинспектором необходимо вести себя спокойно и выполнять его требования. В противном случае можно настроить сотрудника ГИБДД против себя.

«Если происходит неадекватное поведение со стороны водителя, он не выполняет законные требования сотрудника Госавтоинспекции, обычно оформляют его по статье 19 о невыполнении законного требования. И предусматривается арест до 15 суток», — пояснил юрист.

Автоюрист Станислав Лагойко напомнил водителям о запрете употребления алкоголя после ДТП в ожидании инспектора. Эта норма прописана в Кодексе об административных правонарушениях.