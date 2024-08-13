Автоюрист Славнов: штраф за передачу каршеринг-аккаунта может доходить до нескольких сотен тысяч рублей

Владельцы учетной записи в каршеринговых сервисах нередко осознанно передают доступ к аккаунту другим лицам. В случае ДТП им может грозить штраф до нескольких сотен тысяч рублей, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов Общественной Службе Новостей.

По его словам, владельцу аккаунта придется как минимум выплатить штраф каршеринговой компании за разбитый автомобиль. Суд также может привлечь его к возмещению ущерба пострадавшим в аварии.

При этом, если в ходе разбирательства выяснится, что аккаунт был взломан, то вся вина за произошедшее будет возложена на водителя, отметил Славнов.