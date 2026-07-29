Автоюрист Славнов объяснил, как сезонность снижает цену ОСАГО

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что коэффициент сезонности в ОСАГО помогает снизить стоимость полиса для тех, кто пользуется машиной не весь год, сообщает RT .

Славнов объяснил, что коэффициент сезонности в ОСАГО нужен водителям, которые используют автомобиль не круглый год.

По его словам, такой вариант подходит, например, пожилым людям, которые ездят на дачу только летом. В этом случае машину можно застраховать на три месяца, на полгода или на другой ограниченный срок, и полис будет стоить дешевле.

Славнов привел пример расчета. Если оформить полис на пять месяцев с коэффициентом 0,7, а годовая страховка без него стоит 10 тыс. рублей, итоговая цена составит 7 тыс. рублей.