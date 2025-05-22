Автоюрист Радько предупредил водителей о возможных штрафах за видеорегистраторы

Автоюрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил о возможных штрафах за устройства в салоне машины.

По словам специалиста, водителей могут оштрафовать за предметы, которые ограничивают обзор в салоне автомобиля. К таким предметам относятся видеорегистраторы, подвески на зеркале, игрушки под лобовым стеклом и другие устройства.

«Любой предмет, который находится в салоне, формально считается грузом. А согласно правилам перевозки, груз должен размещаться так, чтобы не затруднять управление автомобилем, не ухудшать обзорность, не создавать опасность и так далее», — цитирует автоюриста сайт Ura.ru.

Радько подчеркнул, что запрета на видеорегистраторы и другие устройства нет, если они не мешают обзору водителя. Решение об административном наказании принимает инспектор ГИБДД на месте исходя из своей субъективной оценки. В случае выявления нарушения полицейский может потребовать убрать предметы и выписать штраф.

Сумма взыскания составляет 500 рублей и не увеличивается при повторных нарушениях. Однако если штрафы не оплачивать, их размер может удвоиться или последует административный арест.