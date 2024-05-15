Автоюрист Радько предположил, что угонщики скоро переключатся на китайские машины | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:17 Автоюрист Радько предположил, что угонщики скоро переключатся на китайские машины

Читать 360 в

В скором времени россиян ждет бум угонров китайских машин. Об этом Общественной Службе новостей рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, в последние годы россияне все чаще покупают китайские автомобили. Поэтому угонщики вскоре нацелятся и на них.

Реклама

«Машины угоняются в двух целях: либо на перепродажу, либо на запчасти. Понятно, что китайские машины исключением не являются, и угонщики будут их угонять для того, чтобы их перепродавать», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что хорошо продаются и б/у запчасти. Так что владельцам китайских машин нужно быть осторожнее и позаботиться об их безопасности.

Авторы: