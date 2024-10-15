Автоюрист Радько: ограничение обзора водителя различными предметами означает нарушение правил перевозки груза

Автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил, что автовладельцы могут размещать на лобовом стекле любые предметы, которые не ограничивают обзорность с места водителя.

Ограничение обзора, по слова собеседника, означает нарушение правил перевозки груза. За это водитель может получить наказание. О том, есть нарушение со стороны автомобилиста или нет, будет на месте решать инспектор, поскольку здесь все очень субъективно, добавил Радько.

Обычно водителям выписывают штраф в размере 500 рублей. Если объект не был убран, то инспекторы назначают повторный штраф в том же размере, сказал эксперт.