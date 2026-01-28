Автоюрист Касьяненко предупредил о рисках, связанных с недостаточной очисткой автомобиля от снега

Автоюрист и эксперт судебной автотехники Александр Касьяненко в разговоре с «РИА Новости» выразил обеспокоенность по поводу низкой культуры вождения в зимний период. Он указал на риски, связанные с управлением транспортом, покрытым слоем снега и льда, подчеркнув, что халатное отношение к чистке автомобиля может привести к дорожным происшествиям.

Касьяненко акцентировал внимание на снижении видимости водителя из-за скопления снега на поверхности стекла и крыши. Снежные сугробы, покрывающие окна, ухудшают обзор дороги, что увеличивает вероятность попадания в аварию. Также он предупредил, что слой снега на крыше может соскользнуть вперед при резком торможении, полностью закрыв водителю обзор и сделав управление машиной невозможным, написали «Известия».

Специалист также указал на вторую опасность, связанную с перемещающимися льдинками и кусочками льда, которые отлетают от автомобиля во время движения. Эти фрагменты могут повредить кузова соседних машин, мешая другим водителям видеть дорогу и увеличивая риск столкновений.