Автоэксперт Зенкевич посоветовал на ночь заносить аккумулятор в тепло, чтобы избежать проблем с запуском авто в морозы

Автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с Life.ru рассказал, как предотвратить проблемы с запуском автомобиля в мороз. Основная причина неудачного пуска двигателя — разряженный аккумулятор, который также может помешать разблокировке замков.

По словам специалиста, в очень низкие температуры, например ниже –20 градусов, можно занести аккумулятор в теплое помещение на ночь. Хотя современные автомобили обычно хорошо переносят температуры до –25 градусов.

Автоэксперт не рекомендовал «прикуривать» автомобиль, поскольку это может вызвать сбои в электронике. Но если без этого не обойтись, то делать все следует правильно: подключайте минусовый провод (массу) к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. «Прикуривайте» от заведенного автомобиля, а если двигатель не заводится сразу — не стоит давать слишком много попыток запуска.

Зенкевич также посоветовал менять аккумулятор примерно раз в три года, проверяя его состояние тестером. Нормальный срок службы аккумулятора составляет три–пять лет, но дорогие импортные модели могут служить дольше.

Также эксперт отметил, что короткие поездки в зимний период негативно влияют на аккумулятор, так как он не успевает полностью зарядиться, особенно при включененных энергоемких потребителях, таких как печка и подогревы. Это приводит к состоянию постоянного недозаряда и быстрому износу, заключил собеседник.