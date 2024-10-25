Автоэксперт Виноградов: увеличение транспортных расходов привело к росту цен на такси

Недостаток кадров и рост стоимости транспортных расходов стали следствием увеличения цен на такси. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Виноградов в интервью радио Sputnik .

Он напомнил, что агрегатор забирает часть дохода за использование такси. Обслуживание и ремонт машин — немаловажная часть расходов. Кроме того, деньги уходят на покупку бензина, который регулярно дорожает, отметил специалист.

Ежедневно водителя должен осмотреть медик, а транспорт — механик, это тоже делается не бесплатно. Многие автомобили для такси куплены в кредит, также необходимо заплатить за страховку и лицензию. Все эти факторы влияют на рост тарифов, заключил Виноградов.