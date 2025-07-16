Автоэксперт Валдин назвал усталость водителей наиболее частой причиной аварий

Эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин в беседе с ИА НСН подчеркнул, что причиной дорожных аварий обычно становится усталость водителя.

Случаев, когда бы причиной стали разговоры по телефону, не зафиксировано. Поэтому, по мнению эксперта, нет необходимости отдельно регулировать этот вопрос.

Как сообщила «Парламентская газета», депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев выступил с инициативой увеличить штраф для водителей общественного транспорта за разговоры по телефону с 1,5 до 15 тысяч рублей. По его словам, из-за использования мобильных устройств возрастает риск аварий. Однако, как отметил Валдин, штрафовать можно только за нарушения ПДД.