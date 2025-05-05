Автоэксперт Целиков: Changan Alsvin за 1,82 млн рублей стал самой дешевой иномаркой в РФ

Глава аналитического центра «Автостат» Сергей Целиков составил список самых доступных по цене новых иномарок на российском рынке за первые три месяца 2025 года. С рейтингом ознакомился сайт «ФедералПресс» .

По данным специалиста, первое место занял седан Changan Alsvin, стоимость которого составляет 1,82 миллиона рублей. На втором месте оказался BAIC U5 Plus стоимостью 1,84 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров SWM G05 Pro, который можно приобрести от 2,09 миллиона рублей. В первую десятку также вошли BAIC X7, SWM G01, Kaiyi E5, Omoda S5, Chery Tiggo 4 Pro, JAC J7 и Solaris HS по цене от 2,09 до 2,21 миллиона рублей.