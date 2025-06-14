Автоэксперт Субботин предупредил о риске взрыва из-за заправки кондиционера «на обочине»

Неполадки в работе автомобильного кондиционера — одна из наиболее распространенных летних проблем водителей. Почему не стоит доверять заправку системы случайным мастерам на придорожных пунктах, рассказал руководитель автосервиса Андрей Субботин в беседе с « Российской газетой ».

Как пояснил специалист, недобросовестные работники могут залить вместо сертифицированного фреона дешевый газ для зажигалок, содержащий пропан. Это чревато выходом из строя агрегата, а в худшем случае — взрывом.

По словам эксперта, фреон выполняет три важные функции: охлаждает воздух, регулирует давление и транспортирует смазывающее вещество. Объем должен строго соответствовать нормам производителя, так как и недостаток, и избыток охлаждающего агента вредны для системы, добавил MIR24.TV.