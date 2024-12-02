Автоэксперт Сокуев заявил, что современные моторные масла подходят для старых двигателей

В моторах, выпущенных в прошлом веке, допустимо использовать современные моторные масла. Об этом рассказал глава центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев в интервью RG.RU.
По словам специалиста, при добавлении новых свойств все предыдущие качества жидкости сохраняются. В результате каждая последующая эксплуатационная категория моторного масла может использоваться при обслуживании двигателей предыдущих поколений, отмечают «Известия».
Среди преимуществ современного масла — более эффективные моюще-диспергирующие присадки. Они способны растворить различные отложения, накопившиеся в моторе, резюмировал Сокуев.
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