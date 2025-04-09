Автоэксперт Смит: машины с матовым покрытием менее устойчивы к повреждениям

Владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит в беседе с «Российской газетой» рассказал о специфических требованиях к уходу за автомобилями с матовым покрытием.

По словам специалиста, матовая поверхность отличается структурой, рассеивающей свет, что придает автомобилю стильный вид, но делает его менее устойчивым к повреждениям. Полировка такой краски невозможна, а мелкие дефекты требуют полной перекраски элемента, сообщил сайт «Известия».

Матовую машину нужно мыть чаще, используя мягкие губки и специальные шампуни, чтобы избежать повреждений защитного слоя. Для сохранения внешнего вида рекомендуется защищать кузов виниловой или полиуретановой пленкой, подчеркнул Смит.