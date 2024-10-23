Автоэксперт Славнов связал подорожание цен на такси с нехваткой водителей

Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с изданием «Мир 24» прокомментировал информацию о том, цена после изменения тарифов на такси увеличится на 3-4%.

Как объяснил собеседник издания, помимо минут и километров в пути, в стоимость поездки входят подача автомобиля, платные опции и другие факторы. На цену также оказывают влияние количество свободных машин на линии рядом с пассажиром и непогода. Проблема также заключается в нехватке водителей, к которым, по словам Славнова, относятся как к обслуживающему персоналу.