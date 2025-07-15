Автоэксперт Славнов призвал не отстранять пожилых людей от вождения

Министерство внутренних дел предложило ограничить доступ водителей старше 60 лет к управлению транспортными средствами. Автоэксперт Дмитрий Славнов поделился своими взглядами на данную инициативу в беседе с MIR24.TV .

По мнению специалиста, зачастую опытные шоферы ведут себя аккуратнее за рулем, чем молодежь. При этом он подтвердил необходимость регулярной диспансеризации.

«Потому что, если у человека какой-то диагноз, например проблемы с сердцем, то его вождение может быть опасным, может случиться приступ за рулем и прочее», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что личный автотранспорт для пенсионеров зачастую является незаменимым средством мобильности и возможностью свободно перемещаться, особенно на загородные участки отдыха. Славнов призвал не отстранять пожилых людей от вождения.