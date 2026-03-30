Автоэксперт Сидоров предупредил о рисках задержки очистки салона от реагентов

Автоэксперт Артемий Сидоров в беседе с сайтом Lenta.ru предупредил, что реагенты, оставшиеся в салоне автомобиля, могут нанести вред обивке, включая тканевую и кожаную. По его словам, это также может стать причиной появления неприятного запаха в машине.

Сидоров рассказал, что весной владельцы автомобилей стараются очистить салон после зимнего периода, когда на сиденьях и ковриках скапливается грязь и химические вещества. Эксперт подчеркнул, что чем дольше реагенты находятся на ковролине, тем труднее их будет удалить. Он порекомендовал убирать пятна в течение нескольких дней после их появления, отметил NEWS.ru.

Кроме того, Сидоров отметил, что неприятный запах в автомобиле может быть связан с пылью в воздуховодах и грязью, скопившейся между креслами или под ними.