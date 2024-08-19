Автоэксперт Шутылева предостерегла от обучения в автошколах без официального сайта

При выборе автошколы важно в первую очередь посетить ее веб-сайт. Если сайта нет, это может служить тревожным сигналом, так как согласно законодательству об образовании он должен существовать. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Кроме того, на сайте обязательно должны быть размещены определенные данные. По словам эксперта, важным моментом является наличие лицензии — необходимо убедиться, что образовательная организация имеет право осуществлять обучение и что у нее есть заключение Госавтоинспекции.

С учетом изменений, вступающих в силу с 1 апреля 2024 года, ученики автошколы не смогут сдать экзамен без соответствующего заключения. Поэтому стоит проверить наличие такого заключения на сайте автошколы или на официальном сайте ГИБДД, где также можно ознакомиться с характером и сроками этих документов.

Также при подписании договора следует внимательно ознакомиться с графиком занятий и сроками обучения.